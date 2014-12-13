Папа Франциск отказался от встречи с Далай-ламой

Папа римский Франциск отказал в аудиенции Далай-ламе из-за опасения ухудшить и без того осложненные отношения с Китаем. Об этом сообщает РИА ”Новости”, цитируя The Guardian со ссылкой на заявление Ватикана. Также сообщается, что духовный лидер Тибета проявил понимание в этой непростой ситуации.

Далай-лама XIV в Риме заявил итальянским СМИ, что обратился к Ватикану с просьбой о встрече с Папой Франциском, но получил отказ. Источник в Ватикане, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что мотивом отказа было нежелание провоцировать преследование католиков в КНР.

В Риме 12—14 декабря проходит саммит лауреатов Нобелевской премии мира. В Италию встреча была перенесена из ЮАР после отказа властей страны выдать визу тибетскому лидеру. Далай-лама был удостоен Нобелевской премии мира в 1989 году.

Папа Франциск также отказался встречаться с участниками саммита, и его участие в мероприятии ограничилось видеообращением к нобелевским лауреатам.

Тибет был включен в состав Китая в XIII веке. Вскоре после образования КНР в 1949 году Пекин и Лхаса подписали ”Соглашение о мирном освобождении Тибета”, в соответствии с которым регион вошел в состав Китая на правах автономного района. Далай-лама XIV Тэнзин Гьяцо бежал из Тибета в 1959 году после провала вооруженного выступления против властей КНР. Вместе со своими сторонниками он живет в индийском городе Дхармсала, где действует ”тибетское правительство в изгнании”. В марте 2011 года Далай-лама объявил о снятии с себя полномочий его лидера, однако это не охладило полемику между ним и Пекином, где его продолжают считать сепаратистом.