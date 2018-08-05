На аукцион в США выставили Библию, побывавшую на Луне

Миниатюрную Библию, побывавшую на Луне, продадут на аукцион в США.

Священное Писание доставил на Луну экипаж корабля «Аполлон-14», совершивший 5 февраля 1971 года третью высадку на спутник Земли, сообщает интернет-портал Space.com.

Экземпляр Библии поместили в центр вензеля, представляющего собой лавровый венок, увенчанный крестом, в нижней части которого размещена надпись «Первая лунная Библия. Аполлон-14».

По оценкам экспертов аукционного дома Nate D.Sanders Auctions, этот раритет может уйти с молотка минимум за $50 000.

Всего на борт космического корабля пилоты взяли около 300 экземпляров миниатюрных Библий, но из них всего две имеют следы подлинности – одна подписана космонавтом Эдгаром Митчеллом, а вторая – руководителем «Лиги молившихся за экипаж Аполлона-14», священником Джоном Стоутом.