Уральский священник посетил Олега Сенцова в колонии

Федеральная служба исполнения наказаний РФ отчиталась о визите к украинскому режиссеру Олегу Сенцову священника.

По приведенным данным, им оказался иерей храма святого Георгия Победоносца в Лабытнанги Богдан Василюк, передает "ТСН".

"Во время обхода медицинской части учреждения Богдан Василюк зашел в палату, где находился осужденный Олег Сенцов. Священнослужитель поинтересовался состоянием его здоровья. Олег Сенцов ответил, что чувствует себя нормально и находится под наблюдением медицинских работников. Жалоб на условия содержания у него нет", - рассказали в тюремной службе.

Ее представители также сообщили, что священник РПЦ предложил Сенцову поговорить без присутствия посторонних или исповедоваться, однако тот отказался, сказав, что не видит необходимости в помощи священнослужителя.

Напомним, летом 2015 года Олега Сенцова приговорили в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.