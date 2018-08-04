Американские церкви требуют отменить закон, обязывающий их платить налоги

Религиозные и общественные организации в США потребовали внести правки в закон, который отменяет для них освобождение от налогов.

В декабре 2017 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выполняя одно из своих главных предвыборных обещаний, подписал закон о масштабной налоговой реформе, сообщает slavicsac.com.

Документ значительно облегчает налоговое бремя для бизнеса, а также налогообложение религиозных и общественных организаций.

Чтобы снизить налоговые ставки, законодатели были вынуждены отменить некоторые из действующих льгот, в том числе связанные с налогами на парковочные места и компенсацию проезда в транспорте для сотрудников предприятий.

Большинство церквей и других некоммерческих организаций были освобождены от уплаты всех федеральных налогов. Со вступлением в силу нового закона многие из них также будут обязаны платить 21%-ный налог с определенных льгот, предоставляемых сотрудникам.

В результате этих изменений многие церкви, благотворительные организации, религиозные школы и госпитали, которые ранее не платили налогов, будут вынуждены заполнять федеральные налоговые декларации. Для небольших организаций это означает значительные дополнительные расходы на ведение бухгалтерии.

Как сообщает издание «Politico», такие некоммерческие организации, как «Boys & Girls Clubs of America», «Goodwill Industries» и YMCA уже потребовали отменить новые налоги или отложить их введение. Представители американских религиозных движений также против планирующихся нововведений.

На сайте MoveOn появилась петиция с требованием отменить налогообложение церквей в США. Авторы прошения обещают доставить петицию президенту США Дональду Трампу. Подобная петиция направлена и в Конгресс США.