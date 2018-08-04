В Южной Корее женщина умерла в гробу во время «религиозного» ритуала

«Религиозный» ритуал, на который 47-летняя жительница Южной Кореи решилась, чтобы «изгнать несчастья», обернулся настоящей трагедией.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на южнокорейские СМИ, отчаявшаяся дама, не без участия своих знакомых, рассудила, что поможет ей в этом сон в настоящем гробу.

Вечером 2 августа женщина улеглась в гроб, однако спустя два часа пожаловалась знакомым, находившимся рядом, на проблемы с дыханием. Те уговорили ее лечь в гроб снова и попробовать продержаться в нем, сколько получится, а сами улеглись спать снаружи.

Открыв гроб утром, «чудодеи» обнаружили женщину мертвой. По предварительным данным, скончалась она либо от недостатка кислорода, либо от теплового удара. Гвоздями гроб, при этом, как сообщают правоохранители, заколочен не был.

В ближайшее врем полиция решит, предъявлять ли знакомым женщины обвинения в халатности, повлекшей смерть человека.