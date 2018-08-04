Установлен автор уникальной фрески святой Нины, обнаруженной в цаленджихском храме Грузии

Автором уникальной фрески святой Нины, обнаруженной в ходе реставрационных работ в Цаленджихской церкви Преображения Господня, является византийский иконописец.

К такому выводу пришел руководитель работ, художник-реставратор Мераб Бучукури, сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на Национальное агентство по охране культурного наследия.

Профессор не исключает, что находка может быть одной из самых ранних фресок с изображением святой, дошедших до наших дней.

«Фрески святой Нины, выполненные в XII-XIII веках, практически не встречаются в храмах Грузии. Существует только два-три подтвержденных случая, а остальные – это только предположения. В нашем случае мы уверенно можем сказать, что фреска выполнена византийским иконописцем Кир Мануэлем Евгеникосом в 1384-1396 годах», — сказал Бучукури.

Он считает, что художника из Константинополя нанял высокопоставленный грузинский чиновник Вамек Дадиани. Именно Евгеникос создал в цаленджихской церкви Преображения уникальный цикл росписей в палеологовском стиле.

Уникальной обнаруженная фреска является еще и потому, что на изображении святая Нина держит в руках не только крест, но и евангелие. Более того, там есть надпись «Святая Нино».

Реставрация Цаленджихского храма имени Преображения началась в июне 2018 года. Сейчас подходит к завершению первый этап работ по консервации церкви.

Собор находится на берегу реки Цхенисцкали, в 30 километрах от Зугдиди. Церковь Преображения построили на рубеже X-XI веков. Она считается одним из замечательных образцов грузинского зодчества этого периода. За всю историю существования храм не раз был разорен завоевателями.

В 1960−1980 годах храм частично отремонтировали, а фрески, находящиеся в аварийном состоянии, законсервировали.

Необходимо также отметить, что уникальные росписи обновлялись только один раз. В середине XVII века над поврежденными фрагментами фресок работал епископ Эвдемон Джаиани.