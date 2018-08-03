В Афганистане при взрыве в мечети погибли 25 человек

23:14, 03 августа 2018
Мир
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Взрыв на пятничном намазе унес жизни 25 человек в Афганистане / islam-today.ru

Произошло это, как отмечает Islam-today, прямо во время пятничного намаза, когда мусульманский храм был переполнен верующими.

По информации Associated Press, в результате взрыва погибли, по меньшей мере, 25 человек, еще 23 получили ранения, в том числе и крайне тяжелые.

По предварительным данным, террористическую атаку осуществили два смертника. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

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