В Афганистане при взрыве в мечети погибли 25 человек
23:14, 03 августа 2018Мир
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Взрыв на пятничном намазе унес жизни 25 человек в Афганистане / islam-today.ru
В одной из мечетей города Гардез, административном центре провинции Пактия, на востоке Афганистана сегодня прогремел мощный взрыв.
Произошло это, как отмечает Islam-today, прямо во время пятничного намаза, когда мусульманский храм был переполнен верующими.
По информации Associated Press, в результате взрыва погибли, по меньшей мере, 25 человек, еще 23 получили ранения, в том числе и крайне тяжелые.
По предварительным данным, террористическую атаку осуществили два смертника. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.
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