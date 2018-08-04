Церковь «Вефиль» открыла центр помощи пострадавшим от пожаров в Калифорнии

Более тысячи домов сгорели в результате лесных пожаров в Северной Калифорнии, где 28 июля было объявлено чрезвычайное положение. Больше всех пострадал город Реддинг и его окрестности.

Команда местной церкви «Вефиль» помогает пострадавшим от пожара продовольствием и едой, а также оказывает эмоциональную поддержку, сообщает invictory.

30 июля церковь совместно с Армией Спасения и Красным Крестом открыла центр помощи в здании колледжа «View campus». Ежедневно с 9 утра до 7 вечера каждый, кто пострадал от пожара, может прийти туда и получить все необходимое.

Международный координатор по реагированию на стихийные бедствия церкви «Вефиль» Джордан Пачилио отметил, что часть церкви будет использоваться как место, где люди смогут укрыться от жары и охладиться.

Пожар в Рединге стал шестым самым разрушительным в истории Калифорнии. По данным пожарной службы, огонь уничтожил 440 зданий, включая амбары и склады. В связи с пожарами пришлось эвакуировать около 40 тыс. людей.

В округе Шаста в Северной Калифорнии в огне погибли шесть человек, в том числе двое детей и их бабушка. 70-летняя женщина с пятилетней внучкой и четырехлетним внуком погибли в четверг, когда пытались покинуть свой дом. В воскресенье в сгоревшем доме обнаружили четвертое тело.

Кроме того, в четверг погибли двое пожарных. Еще один погиб, сражаясь с огнем вблизи Йосемити в воскресенье. Огонь уничтожил уже 194 кв км земель.

Представитель Департамента лесного хозяйства и пожарной безопасности Калифорнии Майк Молер сообщил, что за месяц штат потратил 125 млн долларов - более четверти суммы, выделяемой из годового бюджета на борьбу с пожарами.

Пожар начался 25-го июля. 28-го он превратился в стихийное бедствие, преодолев на своем пути реку Сакраменто. Руководитель Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Кен Пимлотт назвал его «огненным торнадо».

«Ураганный ветер превратил огонь в вихрь, который уничтожал деревья, переворачивал транспорт», — рассказал он.

Полиция считает, что причиной бедствия стал поджог. По подозрению в совершении серии поджогов арестован 32-летний Брэндон Макгловер. Если суд признает его виновным, Макгловер может быть приговорен к пожизненному заключению.