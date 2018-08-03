Католический храм в Северной Ирландии расписали слоганами террористической организации

Католический храм в Северной Ирландии был осквернен утром во вторник.

На двери храма святой Марии и распятие вблизи него неизвестные лица нанесли граффити сектантского содержания, сообщает "Католический обозреватель".

Верные и местные руководители поражены тем, что произошло. «У нас раньше никогда не было таких проблем. 5 или 6 лет назад был незначительный инцидент, однако это – совершенно новое для нас»,- рассказал настоятель храма св. Марии о. Брайан МакКенни.

На дверях храма были написаны парамилитаристические слоганы антикатолической группировки: UDA (The Ulster Defence Association – Ассоциация защиты Ольстера) и UFF (Ulster Freedom Fighters – Борцы за свободу Ольстера).

UDA в Великобритании считается террористической организацией; между 1960-ми и 2007 годом она провела более 250 убийств, жертвами большинства из которых стали католические гражданские лица.