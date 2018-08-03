Главе Эстонской Православной Церкви не дали вида на жительство

Митрополит Евгений (Решетников), избранный несколько месяцев назад главой Эстонской Православной Церкви, прибыл накануне в Куремяэ и приступил к своим новым обязанностям, но возможность получить вид на жительство у него появится лишь в следующем году, поскольку миграционная квота на 2018 год уже давно исчерпана.

Новый предстоятель Эстонской Православной Церкви Московского патриархата Евгений пока находится в Эстонии на основании обычной Шенгенской визы, сообщает "Благовест-инфо".

Миграционная квота на этот год уже давно исчерпана, и в Министерстве внутренних дел подтвердили, что никаких исключений Закон об иностранцах не допускает.

«Работодатели, заинтересованные в специалистах из-за рубежа, имеют возможность ходатайствовать о визе для них и зарегистрировать их краткосрочное трудоустройство», - пояснил пресс-секретарь МВД Юрген Клемм.

Именно по такому пути церкви и придется пойти. «Мы будем сейчас оформлять пока продолжительную визу с правом работы, и тогда, когда уже квоты будущего года будут, тогда в конце года будем подавать на вид на жительство, чтобы оформить это уже в следующем году», - сообщил секретарь митрополита ЭПЦ, протоиерей Даниил Леписк.

Все требования Закона об иностранцах распространяются и на приезжающих из России монахинь Пюхтицкого Успенского монастыря.

«В ходатайстве об оформлении вида на жительство все равно указывается, что игуменья - это работодатель, а послушница, монахиня - это работник. И это выглядит немножко странно», - добавил Леписк.

Единственное исключение, предусмотренное законом для священнослужителей, заключается в том, что так называемого работодателя не обязывают гарантировать им среднюю по стране зарплату.