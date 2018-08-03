Коптская православная церковь на год прекращает пострижение в монахи

14:54, 03 августа 2018
Мир
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Коптские монахи. 1898 -1914 / regnum.ru

Поводом для данного решения церковного руководства стала загадочная смерть епископа Епифания, к которой может быть причастна монастырская братия, 2 августа передает агентство Associated Press.

Епископ Епифаний, настоятель монастыря Святого Макария в 100 километрах от Каира, был обнаружен мертвым в своей обители 29 июля.

Сообщается, что он умер насильственной смертью при «странных обстоятельствах».

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