Коптская православная церковь на год прекращает пострижение в монахи

Коптская православная церковь прекратила принятие послушников в монастыри и пострижение в монахи сроком на один год.

Поводом для данного решения церковного руководства стала загадочная смерть епископа Епифания, к которой может быть причастна монастырская братия, 2 августа передает агентство Associated Press.

Епископ Епифаний, настоятель монастыря Святого Макария в 100 километрах от Каира, был обнаружен мертвым в своей обители 29 июля.

Сообщается, что он умер насильственной смертью при «странных обстоятельствах».