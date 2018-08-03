США ввели санкции против турецких министров в связи с делом пастора Эндрю Брансона

В связи с делом американского пастора Эндрю Брансона, который находится в заключении в Турции с октября 2016 года, США ввели санкции в отношении двух турецких министров.

«По распоряжению президента министерство финансов вводит санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции, которые играли ведущую роль в задержании и аресте пастора Брансона», - сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает BBC.

Это означает, что все американские счета и активы глав минюста Турции Абдулахмита Гюля и МВД Сулеймана Сойлу заморожены. Кроме того, гражданам США запрещено заключать сделки с ними.

Пастора обвиняют в сотрудничестве с проповедником Фетхуллой Гюленом, которого в Турции считают ответственным за неудачную попытку государственного переворота в 2016 году, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Брансон эти обвинения отвергает.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя введение санкций, заявил, что подобными действиями США не добьются никакого результата.