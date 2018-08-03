Президент Нигерии поблагодарил имама, который спас от экстремистов триста христиан

Президент Нигерии Мухаммад Бухари вручил национальную награду 83-летнему Альхаджи Абдуллахи Абубакару, имаму из деревни Нгар в штате Плато, за спасение трехсот христиан от экстремистов из скотоводческого народа фулани 24 июня.

Торжественное мероприятие по этому случаю прошло в среду, 1 июля, сообщает Invictory со ссылкой на The Christian Post.

Абубакар спрятал женщин в своем доме, а мужчин — в мечети. Люди искали убежище от вооруженных радикалов, которые вторглись сразу в 15 общин.

Экстремисты пришли в дом имама, подозревая его в укрытии христиан. Однако ему удалось убедить их, что все люди в доме были мусульманами. Абубакар не позволил им войти, несмотря на опасения, что экстремисты могут сжечь мечеть и его дом.

Имам упал на пол перед радикалами, плакал и просил, чтобы они ушли. Фулани согласились, однако при этом подожгли две церкви.

«Бог знает, почему имам сделал это для нас. Это урок, как поддерживать мир не только в штате Плато, но в Нигерии в целом, — сказал губернатор штата Плато Саймон Лалонг. — Этим он спас не только жителей района Баркин Лади, не только население штата Плато, но, я думаю, что всю страну, потому что 300 жизней — немалое число. Альхаджи Абдуллахи Абубакар, только Бог вознаградит Вас за то, что вы сделали».

Дэвид Янг, заместитель главы миссии посольства Соединенных Штатов в Нигерии, также назвал действия имама героическими.

«Те, кто работают ради мира, не принадлежат к той или иной группе, они не просто мусульмане или христиане, они люди, которые отдают свою жизнь за добро и борются со злом», — сказал Янг.

Некоторые христианские лидеры, такие как Босун Эммануэль, секретарь Национального форума христианских старейшин, предупредили, что христиан, которые составляют почти половину населения Нигерии, может не стать к 2043 году, если массовые убийства продолжатся.

«По правде говоря, христианство находится на грани исчезновения в Нигерии. Господство шариатской идеологии приводит к гибели Нигерийской Церкви, — подчеркнул Эммануэль. — Сегодня мы можем сказать, что через 25 лет мы столкнемся с риском стать последними христианами в Нигерии. Поэтому христиане должны быть на переднем крае защиты демократии в Нигерии».