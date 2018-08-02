Международный коллоквиум по библеистике в Бельгии посвятили толкованию «Песни Песней»

В Католическом университете бельгийского Лёвена прошёл международный коллоквиум исследователей Библии.

Это уже 47 по счёту Лёвенский библейский коллоквиум, и на этом раз он был посвящён книге, которая на протяжении столетий оставалась одной из самых привлекательных для комментаторов Библии – книге «Песнь Песней». После некоторого периода, когда интерес к ней ослабевал, современные учёные снова возвратились к её тщательному изучению, сообщает «Седмица» со ссылкой на сайт университета.

В работе научного форума приняли участие известные библеисты, богословы и лингвисты из Бельгии, Голландии, Германии, Италии, Австрии, Норвегии, Великобритании, Израиля, США, ЮАР.

На пленарном заседании с докладом выступил председатель коллоквиума профессор библеистики Католического университета в Лёвене Пьер ван Хеке. Темой его выступления была – «Песня песен как сеть метафор: указание путей, переданное метафорически».

С вводной лекцией «Какое направление приняли исследования «Песни песней»? Субъективная оценка современных тенденций и направлений» перед участниками выступил заслуженный профессор библеистики Шеффилдского университета Дж. Черил Эксум.

Несколько докладов на коллоквиуме было посвящено вопросам редакторских изменений, которые вводились в текст «Песни Песней» его переписчиками и переводчиками.

Как говорится в пресс-релизе научного форума, связь свитка (меггилот) «Песни песней» с ранней раввинской литературой стала, также, предметом огромного внимания в современной научной литературе. Одновременно вопросы восприятия в раннем иудаизме и раннем христианстве продолжают вызывать дискуссии. По этой тематике также было представлено несколько сообщений.

«Песнь песней» продолжает привлекать читателей своим высоко поэтическим языком, а местами, и довольно сложной метафорикой. Поэтому в библейской науке важную роль играет изучение, с одной стороны, языковых и композиционных особенностей текста, с другой, метафорического характера описаний.