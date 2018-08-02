Оперный певец Пласидо Доминго признался, что молится перед каждым выступлением

Всемирно известный оперный певец и дирижер Пласидо Доминго признался, что молится перед каждым выступлением.

Он также мечтает о паломничество в Сантьяго-де-Компостела, сообщает «Сибирская католическая газета».

В интервью немецкой газете «Frankfurter Rundschau» 77-летний испанский артист сказал, что видит сегодня, насколько успешными были его молитвы и как помогали ему святая Цецилия, покровительница музыки, и святой Власий, защитник от болезней горла.

В течение многих лет Доминго также мечтает о паломничество в Сантьяго-де-Компостела, но этому до сих пор мешал насыщенный график выступлений.

В марте 2016 года Пласидо Доминго специально приехал в Рим, чтобы вместе со всей своей семьей (с женой, с которой они поженились пятьдесят лет назад, а также со своими детьми и внуками) принять участие в общей аудиенции с Папой Франциском.

«Мы просто давно уже хотели всей нашей семьей собраться вместе и побывать на такой аудиенции, почувствовать опыт присутствия и участия, поговорить с Папой», — сказал тогда оперный певец.

В 2008 году знаменитый испанский тенор положил на музыку стихи святого Иоанна Павла II. В альбом «Бесконечная любовь» (Amore Infinito) вошли 12 композиций на английском, итальянском и испанском языках. Говоря об истории создания диска, певец вспомнил, что еще в 2003 году, когда он исполнил «Песню мира» на слова Иоанна Павла II, то подумал о создании целого альбома. «Я спросил разрешения у Папы, и он меня благословил», - сказал Пласидо Доминго.