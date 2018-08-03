При реставрации церкви в Грузии обнаружена уникальная фреска святой Нины

В ходе реставрации церкви Преображения Господня города Цаленджиха на северо-западе Грузии была обнаружена фреска святой Нины Каппадокийской.

По информации художника-реставратора Мераба Бучукури, фреска создана в XIV веке и является уникальной, сообщает "Грузия онлайн".

«Это – иконографически полноценное, с книгой и крестом изображение с четкой надписью «Святая Нино». Подобных фресок до сегодняшнего дня на территории Грузии не находили. Хотя несколько изображений святой Нины, датируемых XII и XIII веками, были обнаружены, но на этих образцах настенной живописи надпись «Святая Нино» не видна невооруженным глазом», - рассказывает Мераб Бучукури.

Художник подчеркивает, что на обнаруженной настенной росписи святая Нина изображена с книгой и крестом, на фреске сохранилась в полном первоначальном виде достоверная надпись, что является редчайшим явлением в многовековой истории грузинской фрески.

Реставрация храма началась два месяца назад. В эти дни завершается первый этап работы по консервации настенной живописи.