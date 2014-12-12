В России президентский совет по религии призвал защитить верующих в зонах военных конфликтов

Президентский Совет по взаимодействию с религиозными объединениями и организациями призвал уважать права верующих в зонах военных конфликтов.

В частности, как сообщает ТАСС заявление касается обеспокоенности судьбой верующих традиционных религий на территориях Ближнего Востока, Северной Африки и Украины.

"Особенностью последних лет стали настойчивые усилия, направленные на то, чтобы придать религиозную и национальную мотивацию конфликтам политического или социального характера", - говорится в заявлении президентского Совета.

Отмечается, что борьба "за экономические интересы или геополитическое господство" прикрывается "лозунгами, на которых начертаны дорогие для миллионов людей слова о Боге, о вере, о патриотизме".

Документ призывает защищать права христиан, представителей умеренного ислама и иудейских общин. "В ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки льется кровь мирных жителей, в том числе исповедующих ислам, не принимающих радикальную псевдорелигиозную идеологию", - констатируют члены президентского Совета по взаимодействию с религиозными объединениями.

"Все более угрожающим становится в библейском регионе положение христианских общин и религиозных меньшинств, усиливается их вынужденное бегство с земли предков", - подчеркиваются в документе. Отмечается массовый исход христиан из Ирака, где они жили два тысячелетия. Вновь выражается обеспокоенность судьбой двух христианских иерархов в Сирии, похищенных 22 апреля 2013 года. В заявлении говорится, что "почти не осталось христиан в Ливии", в Сирии уничтожаются представители армянского народа и его святыни.

Особое внимание в документе уделяется Украине.

"В ряде регионов Украины имеют место случаи неправомерного изъятия молитвенных зданий у религиозных общин, принадлежащих Украинской православной церкви, последовательно занимающей миротворческую позицию". В заявлении указывается на факты "несправедливого отношения к протестантским и иудейским общинам в различных частях страны". Члены президентского Совета считают необходимым "координацию усилий различных религиозных организаций в поисках путей урегулирования вооруженного противостояния".

Президентский Совет призывает содействовать беспрепятственной доставке гуманитарных грузов, проявлять милосердие к людям иных политических воззрений, в том числе к военнопленным, обеспечить свободу совести и вероисповедания, прекратить насильственные и дискриминационные действия, основанные на религиозной или национальной нетерпимости.