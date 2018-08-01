Реставраторы выпрямили новгородскую «Пизанскую башню»

Реставраторы убрали крен у колокольни церкви Николы в Новгородском музее народного деревянного зодчества «Витославлицы», которую за наклон прозвали местной «Пизанской башней».

"Колокольня в этом храме была наклонной, как Пизанская башня, а во время звонов еще и резонировала. Сейчас крен ликвидирован. Стены здания укреплены металлическими стяжками", - рассказали в Новгородском музее-заповеднике, сообщает "Благовест-инфо".

Также специалисты привели в порядок обветшавшую кровлю церкви, заменив сгнившие бревна новыми вставками.

"В храме отремонтирован и почищен иконостас, в нем восстановлены утраченные детали. В иконостас вмонтированы копии подлинных икон, написанные студентами Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии. В здании осталось оборудовать молниезащиту и установить снятые на время реставрации колокола", - пояснили в музее.

Церковь Николы 1767 года постройки изначально находилась в новгородской деревне Высокий Остров. В 1970-х годах ее перевезли в музей под открытым небом «Витославлицы».