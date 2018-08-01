Фильм о гибели православного священника «Смерть Меня» покажут на фестивале в Швейцарии

Короткометражный фильм Михаила Максимова «Смерть Меня» представят в международной программе кинофестиваля в швейцарском городе Локарно, который пройдет с 1 по 11 августа.

Короткометражный фильм Максимова представлен в секции «Кино молодых авторов: Международный конкурс». Фильм исследует обстоятельства смерти российского православного священника Александра Меня в сентябре 1990 года с помощью данных обширной сети российских железных дорог, сообщает "Благовест-инфо".

Всего в этой секции представлено 29 фильмов из Португалии, Индии, Франции, Италии, Швеции, Нидерландов, США, Латвии, Колумбии, Аргентины, Канады, Хорватии, Израиля, Румынии, Японии, Норвегии, Грузии, Греции, Испании, Венесуэлы, Китая.

Фестиваль в Локарно проводится с 1946 года. Главной наградой смотра является «Золотой леопард». В разные годы свои фильмы в Швейцарии представили Александр Сокуров, Кира Муратова, Алексей Герман.

Протоиерей Александр Мень был убит в 7 утра 9 сентября 1990 года по дороге в церковь. Его тело обнаружили неподалеку от дома в Загорском районе Подмосковья. Врачи констатировали смерть от потери крови после нанесенного удара по голове. Убийство осталось нераскрытым.