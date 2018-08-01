В Иерусалиме раввины требуют убрать флаги ЛГБТ подальше от синагоги

В Иерусалиме на 2 августа запланирован очередной «парад гордости», подготовка к которому сопровождается многочисленными протестами как сторонников движения так и его оппонентов.

Главный раввин города Иерусалима Арье Штерн недавно потребовал от представителей мэрии снять радужные флаги, развешенные рядом с синагогой Йешурун и Великой синагогой, которые являются символами святости израильской столицы, сообщает JewishNews.

Члены сообщества выступают против запрета суррогатного материнства для однополых пар, а религиозные граждане Израиля возмущены требованием равноправия для ЛГБТ и частым проведением гей-парадов.

Крупные израильские компании и владельцы бизнеса поддержали протесты ЛГБТ, в то время как религиозные евреи требут прекратить разрушение традиционных семейных ценностей.