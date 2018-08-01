Из собора в Швеции похищены корона Карла IX и венец его супруги

В центральной Швеции неизвестные украли регалии династии Васа из собора города Стренгнес. По данным полиции, пропали корона Карла IX, а также венец его супруги Кристины.

Очевидцы сообщили полиции, что несколько злоумышленников скрылись с места преступления на моторной лодке, которая находилась недалеко от места преступления, пишет Expressen.

«Мы проводим поиск на земле, воде и в воздухе. У нас есть несколько различных сведений о том, как лодка выглядела. Грабители могли отправиться в Кёпинг или Арбогу на запад или в Вестерос, Эскилстуну или Стокгольм на восток», - заявил представитель местной полиции Бьорн Оберг.

Карл IX был сыном одного из самых выдающихся шведских монархов Густава Васы. После смерти в 1611 году его похоронили в Стренгнесском соборе. Супруга короля Кристина умерла спустя 14 лет.