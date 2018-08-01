В Великобритании разрешили отключать пациентов от системы поддержания жизни без решения суда

Верховный Суд Великобритании постановил, что от пациентов в вегетативном состоянии можно отключить систему подачи еды и питья, если на это дают согласие врачи и семья больного.

Теперь на это не нужно будет юридического разрешения от суда, сообщает "Католический обозреватель" со ссылкой на Catholic Herald.

Верховный Суд постановил, что мужчине по имени «Mr Y», который страдает от тяжелой травмы головного мозга, можно позволить умереть без необходимости в том, чтобы больница просила разрешения у судьи.

Если семья и врачи придут к согласию, медицинским работникам будет разрешено отключать системы подачи еды и питья.

52-летний «Mr Y» получил тяжелую травму мозга после внезапной остановки сердца. Он так и не пришел к сознанию, а для поддержания жизни ему подавали пищу и питье через систему питания. «Mr Y» умер еще до того, как Верховный Суд вынес свой приговор, однако судьи решили продолжить рассмотрение дела.

Раньше врачи могли перестать оказывать медикаментозную поддержку пациентам в вегетативном состоянии, если это происходило в интересах пациента и с согласия родственников. Для отключения систем подачи питания необходимым было разрешение суда.