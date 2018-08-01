Уникальную Библию XIII века вернули в библиотеку Кентерберийского собора спустя 500 лет

10:50, 01 августа 2018
Мир
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Уникальную Библию XIII века вернули в библиотеку Кентерберийского собора / studing.od.ua

Издание XIII века представляет собой единственный экземпляр полной Библии времен Средневековья, сообщает газета Guardian. 

Она сохранилась после разрушения библиотеки Кентерберийского собора королем Англии Генрихом VIII в XVI века во время Реформации. Ранее коллекция библиотеки насчитывала около 30 тысяч томов.

Собор выиграл грант Государственного фонда национального достояния (National Heritage Memorial Fund — NHMF) в размере 96 тысяч фунтов и собрал еще 4 тысячи фунтов для того, чтобы приобрести издание на недавно прошедшей распродаже редких книг в Лондоне.

Известно, что только 30 книг из коллекции библиотеки собора сохранились до сегодняшних дней. Как пишет издание, собор планирует разместить Библию в выставочной зоне.

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