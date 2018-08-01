Уникальную Библию XIII века вернули в библиотеку Кентерберийского собора спустя 500 лет

Библию XIII века вернули в библиотеку Кентерберийского собора спустя 500 лет, купив ее за 100 тысяч фунтов (более 131,2 тысячи долларов).

Издание XIII века представляет собой единственный экземпляр полной Библии времен Средневековья, сообщает газета Guardian.

Она сохранилась после разрушения библиотеки Кентерберийского собора королем Англии Генрихом VIII в XVI века во время Реформации. Ранее коллекция библиотеки насчитывала около 30 тысяч томов.

Собор выиграл грант Государственного фонда национального достояния (National Heritage Memorial Fund — NHMF) в размере 96 тысяч фунтов и собрал еще 4 тысячи фунтов для того, чтобы приобрести издание на недавно прошедшей распродаже редких книг в Лондоне.

Известно, что только 30 книг из коллекции библиотеки собора сохранились до сегодняшних дней. Как пишет издание, собор планирует разместить Библию в выставочной зоне.