В миссионерское плавание по Сибири отправят «корабль-церковь» со священниками и святой водой

Корабль-церковь „Святой апостол Андрей Первозванный“ отправляется в миссионерское плавание по Сибири.

Цель миссии - исполнение духовных нужд православного населения в отдалённых сельских районах Новосибирской области, сообщает Тайга.info.

Корабль-церковь отправится 15 августа от пристани Речного вокзала Новосибирска.

«Приемы врачей, специалистов службы социальной защиты, крещение, исповеди и беседы со священниками будут доступны сельским жителям», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"Главная цель акции — оказание жителям отдаленных сел Новосибирской области духовно-социальной и материальной поддержки, укрепление социальной стабильности в регионе, — добавили в пресс-службе. — В 2018 году в рамках акции состоятся встречи участников Корабля-церкви с жителями 47 населенных пунктов Искитимского, Сузунского, Ордынского и Новосибирского районов".

На корабле отправятся 30 священников, врачей, специалистов соцслужбы и пенсионного фонда. Для сельских жителей организуют приемы врачей, УЗИ и ЭКГ.

Кроме того, все желающие смогут принять таинства крещения, причастия, исповеди, индивидуально побеседовать со священником, пригласить священника на дом, получить святую воду, приобрести духовную литературу.

«Корабль-церковь» работает уже 22 года. По данным властей, около 100 тыс. человек смогли пообщаться со служителями Церкви, пройти медицинское обследование и получить консультации специалистов.

Акцию проводит местное правительство вместе с Новосибирской митрополией РПЦ.