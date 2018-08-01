Грузинская Православная Церковь осудила легализацию марихуаны в стране

Грузинская Православная Церковь строго осудила решение о легализации марихуаны и потребовала закрыть Конституционный суд Грузии, который его принял.

Настоятель Кикетской церкви Грузинской православной церкви, протоиерей Андрия Джагмаидзе, комментируя решение суда, назвал его предательством нации, передает сайт грузинской телекомпании «Рустави 2».

«Мы ожидали таких шагов, даже ожидали худшего. Это можно оценить как предательство нации. Такой допуск на фоне той статистики, которая есть в стране в связи с наркотиками, создает лишь негативные ожидания», - сказал священник.

Напомним, что накануне Конституционный суд Грузии постановил отменить административное наказание за употребление марихуаны. Истцами по делу выступали лидеры оппозиционной партии «Гирчи».