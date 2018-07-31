Женщины Индии хотят запретить исповедь

Католическая Церковь Индии выразила волну протестов из-за требования директора Национальной комиссии по делам женщин запретить исповедь.

«Такое требование является абсурдным и показывает непонимание того, чем является таинство исповеди»», - отметил кардинал Освальд Грасиас из Мумбаи, глава Конференции католических епископов Индии. Об этом сообщает "Католический обозреватель" со ссылкой на Catholic Herald.

«Содержание требования показывает, что эти лица не понимают значения, не имеют уважения к религиозной свободе», - отметил кардинал после того, как СМИ широко осветили требования Рекхи Шармы, которая возглавляет вышеупомянутую комиссию.

Шарма отметила, что «священники заставляют женщин рассказывать свои тайны», добавляя, что подконтрольная ей комиссия выслушала показания одного такого случая. «Должно быть много похожих случаев, и то, что мы имеем сейчас – лишь вершина айсберга», сказала она, призывая покончить с церковной практикой исповедания грехов.

Скандал вокруг исповеди в Индии возник после того, как двое священников якобы шантажировали замужнюю женщину, что расскажут ее мужу об измене, о которой она рассказала во время исповеди, если она не будет иметь сексуальных отношений с ними. Об измене жены муж узнал, когда нашел чек из 5-звездочного отеля на ее имя. Стоит отметить, что этих двух священников и трех других Маланкарская православная сирийская Церковь в штате Керала исключила из служения.

Совет католических епископов штата Керала назвал призыв комиссии запретить исповедь «неконституционным». «Это – нападение на христианскую веру и духовные практики», - отметили они, добавляя, что видят в этих попытках неконституционного вмешательства во внутренние дела церкви политические мотивы.

Кардинал Грасиас считает, что это «продуманная попытка» со стороны Шармы дискредитировать Церковь, выставляя такие «шокирующие требования».

Альфонс Каннантанам, католический политик из Кералы и единственный христианский министр в кабмине, также осудил призывы Шармы.