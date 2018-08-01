В грузинском храме реставрируют древнейшую роспись

В Цаленджихском муниципалитете западногрузинского региона Самегрело завершён первый этап реставрации настенной живописи храма Преображения, постройка которого датируется XIV-XVII вв. (по другим источникам - X-XI вв.).

Восстановление стен храма, которые находились под угрозой обрушения, проводились в 2003-2008 гг, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Национальное агентство защиты культурного наследия Грузии.

Согласно распоряжению, подписанному генеральным директором Агентства Николозом Антидзе, 23 июля был проведён первый этап консервации настенной живописи.

При этом использовались известково-кварцевый песочный раствор, японская бумага и разнообразные средства для избавления от наслоений пыли и грязи.

Цаленджихский храм Преображения особо выделяется своей настенной живописью. Французский востоковед и основоположник грузинской археологии Мари Броссе (1802—1880) пришёл к выводу, что архитектура и роспись храма относятся к одному и тому же периоду, а именно – 1384-1396 гг. Другой всемирно известный научный авторитет – причисленный к лику святых Грузинской Православной церкви Эквтиме Такаишвили считал, что строение следует датировать периодом не позднее X-XI вв., а настенную живопись - XIV (часть – XVII вв.).

Изображение на западной стене – «Распятие», на восточной –«Выведение из ада», на северной – «Чудо на могиле Спасителя». На пилястрах – медальоны с изображениями святых. На нижнем регистре северной стены – изображение сцены «Неверия Фомы».