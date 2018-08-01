Корейская церковь Манмин проведет в августе ежегодный летний ретрит

Корейская церковь Манмин проводит ежегодный летний ретрит, который пройдет в Сеуле 6 и 7 августа

Его участниками станут служители и члены церкви Манмин, а также пасторы, миссионеры и верующие из других стран, сообщает invictory.

Летние ретриты, собирающие тысячи людей, церковь Манмин проводит уже не первый год. В 2017 году в событии участвовало более 15 тысяч человек из 37 стран. Во время проведения часто происходят чудеса.

«В Центральной церкви Манмин происходят бесчисленные божественные исцеления. Их нельзя объяснить с медицинской точки зрения. Я верю, что это дела живого Бога», — заявил корейский хирург доктор Гилберт Юнсеок.

Служения из Южной Кореи будут транслироваться в интернете с переводом на шесть языков (английский, китайский, японский, испанский, русский и французский).

* Ретри́т, (англ. retreat — «уединение», «удаление от общества», рус. лит. «затвор») — английское слово, вошедшее в русский язык как международное обозначение времяпрепровождения, посвящённого духовной практике.