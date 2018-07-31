Прокуратура Египта расследует дело о гибели настоятеля коптского монастыря

Египетская прокуратура расследует обстоятельства гибели епископа Коптской церкви Епифания - настоятеля монастыря Святого Макария, расположенного в районе Вади Натрун в ста километрах к северо-западу от Каира.

Истекающее кровью тело священнослужителя было обнаружено в минувшее воскресенье в коридоре монастыря рядом с его кельей, сообщает "Благовест-инфо" со ссылкой на газету «Аль-Ахрам».

Монахи монастыря святого Макария Великого говорят, что владыка покинул свою келью на рассвете, чтобы присутствовать на утренней службе, которая предшествует воскресной литургии, но кто-то ударил его по голове острым тяжелым предметом, сообщает портал orthodoxy.ru

Тело священнослужителя отправили в больницу города Даманхур для вскрытия и выяснения причины его гибели.

В самом монастыре пока не могут назвать причину случившегося. «Пока рано говорить о причинах инцидента, особенно учитывая тот факт, что у настоятеля не было врагов», - сказал газете представитель монастыря.

Во вторник тело священнослужителя в соответствии с традицией местной церкви было предано земле на территории монастыря, где он служил с 1984 года.