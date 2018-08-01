Три грузинских храма стали памятниками культурного наследия

20:44, 01 августа 2018
Мир
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Церковь Крестопочитания в Кварели / heritagesites.ge

Соответствующее распоряжение подписано генеральным директором Национального агентства защиты культурного наследия Николозом Антидзе, сообщает Благовест со ссылкой на сайт Агентства.

Датируемый раннесредневековым периодом храм Крестопочитания и церковь Пасхи (XVIII-XIX) в Кварели – зальные церкви, построенные из булыжника.

В храме Крестопочитания врата расположены в западной стене, створы прямоугольные. В каждой из стен по одному прямоугольному окну. Стены увенчиваются кирпичными карнизами. Храм перекрыт керамитом. С восточной стороны выделяется подковообразная глубокая абсида (пониженный выступ здания), её глубина равна половине вертикального зального пространства. Зальный свод стоит на переходящей в пилястры дуге западной стены. На восточном и западном фронтонах – выложенные из кирпича кресты.

Церковь Пасхи в Кварели / heritagesites.ge

В храме Пасхи входы расположены с западной и южной сторон. Врата дугообразные. С восточной стороны одно окно, с северной и западной сторон – по два. Стены также увенчиваются кирпичными карнизами. На восточном и западном фронтонах – выложенные кирпичом изображения крестов.

Храм перекрыт керамитом. С обеих сторон врат – по три выложенных кирпичом ромба. Над вратами – киоты для упокоения икон. По восточным углам расположена абсида. На оси абсиды окно, по обеим сторонам которого – по две ниши разных размеров. Алтарь приподнят на высоту одной ступени. Пол выложен камнем.

Церковь Крестопочитания в Цинарехи / heritagesites.ge

Храм Крестопочитания в селе Цинарехи Каспского муниципалитета  зального типа с южной пристройкой. Строительным материалом послужил глинистый песчаник и камень, добываемый в селении Ничбиси, скреплённые известковым раствором. В конструкциях арок и других архитектурных деталей использована пемза.

В нижних рядах строения использован глинистый песчаник крупных размеров, а сверху – тот же материал малых форм.

Храмовые врата находились в западной части фасада и в восточной части северной стены. Снаружи врата архитравные (с перемычкой, которая соединяет проёмы в стене), взнутри - дугообразные. Храм освещался посредством широких дугообразных окон. Приставка с восточной стороны украшена рельефом – на возвышении воздвигнуты три креста. С восточной стороны – абсида (примыкающий к основному объёму пониженный выступ здания) в форме полукруга, на оси которой прорезано окно. Под окном – каменная трапезная, по обе стороны окна – прямоугольные ниши.

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