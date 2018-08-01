Три грузинских храма стали памятниками культурного наследия

Двум храмам в Кварели и церкви в селе Цинарехи Каспского муниципалитета присвоен статус памятников культурного наследия.

Соответствующее распоряжение подписано генеральным директором Национального агентства защиты культурного наследия Николозом Антидзе, сообщает Благовест со ссылкой на сайт Агентства.

Датируемый раннесредневековым периодом храм Крестопочитания и церковь Пасхи (XVIII-XIX) в Кварели – зальные церкви, построенные из булыжника.

В храме Крестопочитания врата расположены в западной стене, створы прямоугольные. В каждой из стен по одному прямоугольному окну. Стены увенчиваются кирпичными карнизами. Храм перекрыт керамитом. С восточной стороны выделяется подковообразная глубокая абсида (пониженный выступ здания), её глубина равна половине вертикального зального пространства. Зальный свод стоит на переходящей в пилястры дуге западной стены. На восточном и западном фронтонах – выложенные из кирпича кресты.

В храме Пасхи входы расположены с западной и южной сторон. Врата дугообразные. С восточной стороны одно окно, с северной и западной сторон – по два. Стены также увенчиваются кирпичными карнизами. На восточном и западном фронтонах – выложенные кирпичом изображения крестов.

Храм перекрыт керамитом. С обеих сторон врат – по три выложенных кирпичом ромба. Над вратами – киоты для упокоения икон. По восточным углам расположена абсида. На оси абсиды окно, по обеим сторонам которого – по две ниши разных размеров. Алтарь приподнят на высоту одной ступени. Пол выложен камнем.

Храм Крестопочитания в селе Цинарехи Каспского муниципалитета зального типа с южной пристройкой. Строительным материалом послужил глинистый песчаник и камень, добываемый в селении Ничбиси, скреплённые известковым раствором. В конструкциях арок и других архитектурных деталей использована пемза.

В нижних рядах строения использован глинистый песчаник крупных размеров, а сверху – тот же материал малых форм.

Храмовые врата находились в западной части фасада и в восточной части северной стены. Снаружи врата архитравные (с перемычкой, которая соединяет проёмы в стене), взнутри - дугообразные. Храм освещался посредством широких дугообразных окон. Приставка с восточной стороны украшена рельефом – на возвышении воздвигнуты три креста. С восточной стороны – абсида (примыкающий к основному объёму пониженный выступ здания) в форме полукруга, на оси которой прорезано окно. Под окном – каменная трапезная, по обе стороны окна – прямоугольные ниши.