В США сняли фильм о царской семье

Известная американская актриса с еврейскими корнями Аманда Пит снялась в новом фильме Мэттью Уайнера «Romanoffs».

«Романовы» — это мини-сериал, состоящий из восьми отдельных новелл, смысл которых не переплетается, сообщает JewishNews.

Кинокартина не рассказывает очередную историю семьи последнего русского царя, а предлагает зрителю несколько коротких сюжетов о современных людях, считающих себя потомками царской династии.

Вместе с Амандой в съёмках фильма приняли участие такие известные личности, как Марта Келлер, Изабель Юппер, Аарон Экхарт, Джек Хьюстон и другие.