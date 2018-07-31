В США сняли фильм о царской семье
18:27, 31 июля 2018Мир
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«Романовы» - это мини-сериал, состоящий из восьми отдельных новелл / imdb.com
Известная американская актриса с еврейскими корнями Аманда Пит снялась в новом фильме Мэттью Уайнера «Romanoffs».
«Романовы» — это мини-сериал, состоящий из восьми отдельных новелл, смысл которых не переплетается, сообщает JewishNews.
Кинокартина не рассказывает очередную историю семьи последнего русского царя, а предлагает зрителю несколько коротких сюжетов о современных людях, считающих себя потомками царской династии.
Вместе с Амандой в съёмках фильма приняли участие такие известные личности, как Марта Келлер, Изабель Юппер, Аарон Экхарт, Джек Хьюстон и другие.
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