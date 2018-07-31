В Китае начали запрещать похороны и внедрять политику «только кремация»

Власти китайской провинции Цзянси на юго-востоке страны начали запрещать похороны и внедрять политику «только кремация».

Как сообщает российское информагенство ссылкой на "South China Morning Post", таким образом власти надеются "экономить" земельные ресурсы.

Траурные церемонии при этом, как отмечается, запрещаются, а уже готовые гробы уничтожаются. Уже к сентябрю кремацию в провинции планируется сделать единственным разрешенным способом уничтожения останков человека.

Ранее сообщалось о том, что аналогичная практика существует и в другой китайской провинции – Шаньдун. Здесь это привело к появлению услуг "торговцев телами": родственники предоставляют сертификат о кремации постороннего человека, а сами тайно хоронят тело родственника.