В Китае начали запрещать похороны и внедрять политику «только кремация»
16:30, 31 июля 2018Мир
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Кремация может стать единственным разрешенным способом похорон в Китае / islam-today.ru
Власти китайской провинции Цзянси на юго-востоке страны начали запрещать похороны и внедрять политику «только кремация».
Как сообщает российское информагенство ссылкой на "South China Morning Post", таким образом власти надеются "экономить" земельные ресурсы.
Траурные церемонии при этом, как отмечается, запрещаются, а уже готовые гробы уничтожаются. Уже к сентябрю кремацию в провинции планируется сделать единственным разрешенным способом уничтожения останков человека.
Ранее сообщалось о том, что аналогичная практика существует и в другой китайской провинции – Шаньдун. Здесь это привело к появлению услуг "торговцев телами": родственники предоставляют сертификат о кремации постороннего человека, а сами тайно хоронят тело родственника.
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