На выставке в Америке представили предметы и документы, собранные в ходе расследования убийства царской семьи.

В Музее Русской Истории при Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле, штата Нью Йорк, открылась выставка «Последние дни последнего царя», посвященная 100-летию со дня смерти царя Николая II и его семьи, сообщает сайт Русской Православной Церкви заграницей.

Открытие выставки состоялось 17 июля - именно в ночь на 17 июля 1918 года последний российский царь Николай II, его жена Александра Федоровна, их пятеро детей и четыре верных служителя были приведены в подвал Ипатьевского дома в уральском городе Екатеринбурге, и жестоко убиты большевиками.

"Выставка «Последние дни последнего царя» повествует о событиях, ведущих к этому мрачному финалу, и изображает семью, чья жизнь и трагическая судьба потрясли мир на протяжении столетия", - сообщают организаторы.

Это первая выставка в Северной Америке, посвященная исключительно последним месяцам жизни Императора Николая II и его семьи.

На выставке представлены уникальные предметы и документы, собранные следователем Николаем Соколовым в ходе расследования убийства царской семьи в 1918-1919 годах.

Артефакты Фонда дополняются экспонатами из более десятка частных коллекций США - от подарков на коронации и роскошных предметов искусства Фаберже, до скромных личных вещей царской семьи и их приближенных, обнаруженных во время расследования Соколова.

Выставка также впервые публично представила последние данные анализа ДНК, проведенного ФБР, который проливает свет на продолжающееся расследование идентификации останков Императора Николая II, его семьи и их верных слуг.

Выставка «Последние дни последнего царя» будет работать до 8 марта 2019 года.