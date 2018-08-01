Папа Римский передал йеменским беженцам 10 тысяч евро

Йеменские беженцы, которые несколько недель назад прибыли на корейский остров Чеджудо, спасаясь от военного конфликта и насилия в стране, получили от Папы Франциска 10 тысяч евро.

Деньги передал Апостольский нунций в Южной Корее Альфред Шуереб, сообщает vaticannews.

Согласно южнокорейским законам, беженцы могут оставаться на острове без въездных виз три месяца, однако их присутствие вызвало волну недовольства среди местного населения, прежде всего по экономическим причинам.

Апостольский нунций посетил остров Чеджудо и встретился с 527 беженцами, подтверждая солидарность Папы Франциска с главой католической епархии острова Питером Кан Уилем. Корейский епископ выразил поддержку йеменским беженцам и призвал сограждан проявлять терпимость и милосердие к ним в духе учительства Папы Франциска, который неоднократно подчёркивал четыре необходимых подхода к феномену современной миграции: гостеприимство, защита, продвижение и интеграция беженцев.