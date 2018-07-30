Археологи раскопали потерянный новгородский «храм-призрак»

Ученые Института археологии РАН открыли хорошо сохранившуюся стену церкви Андрея Юродивого на Ситке - главного храма Ситецкого монастыря, полностью разрушенного к настоящему времени.

Этот храм в окрестностях Великого Новгорода стоит на государственной охране как федеральный памятник архитектуры. Однако до настоящего времени он был полностью скрыт под землей, сообщает "Благовест-инфо".

Раскопки нынешнего года впервые показали, что этот практически утраченный памятник можно музеефицировать и подготовить для широкого показа.

«Церковь Андрея Юродивого на Ситке - как призрак: с одной стороны, она внесена в список памятников федерального значения и стоит на госохране, а с другой стороны - ее, по сути, нет. То есть это памятник архитектуры, которого одновременно нет, и в то же самое время он есть, только полностью скрыт под землей», - говорит замруководителя Новгородского архитектурно-археологического отряда ИА РАН Марина Вдовиченко.

Как полагают исследователи, каменная церковь Андрея Юродивого была построена на месте деревянного храма в уже существовавшем в XIV веке Ситецком монастыре, который находился на окраине Новгорода на высоком холме на берегу Волховца. В те времена здесь на холмах находилось множество монастырей, но теперь остались только Нередицкая церковь и храм Спаса на Ковалеве, а о ближайшем к Ситецкому Кириллову монастырю напоминает лишь аллея из плакучих ив.

Как полагают ученые, консервация и дальнейшая музеефикация руин церкви Андрея на Ситке вполне осуществима. Но сразу после археологических исследований раскрытые на высоту двух метров стены Андреевской церкви будут опять засыпаны землей и скрыты от глаз, поскольку это единственный на данный момент способ сохранить остатки сооружения.