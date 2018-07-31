Папа Римский призвал покончить с торговлей людьми

Накануне Всемирного дня борьбы с торговлей людьми, который ежегодно отмечается во всем мире 30 июля по инициативе ООН, Папа Римский Франциск призвал к решительной борьбе с этим постыдным преступлением.

С призывом, обличающим новые формы человеческого рабства, Папа обратился к верующим после чтения молитвы «Ангел Господень», сообщает vaticannews.

«Это бедствие низводит до состояния рабства многих мужчин, женщин и детей для их сексуальной и трудовой эксплуатации, торговли органами, принудительного попрошайничества и преступности, в том числе и здесь, в Риме. Кроме того, миграционные маршруты часто используются торговцами и эксплуататорами для привлечения новых жертв современной работорговли. Все должны осуждать несправедливость и твёрдо противостоять этому постыдному преступлению», - сказал в своем выступлении понтифик.