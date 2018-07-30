В Египте приговорены к смерти 75 «братьев-мусульман»

Египетский суд приговорил к высшей мере наказания сразу 75 членов движения «Братья-мусульмане».

Перед судом лидеры и активисты движения предстали за участие в массовых протестах 2013 года. Как сообщает Islam-today со ссылкой на Associated Press, теперь решение суда Каира будет направлено на утверждение верховному муфтию.

По информации агентства, до 8 сентября будут оглашены приговоры в отношении еще более 600 человек. Они обвиняются по целому ряду статей: от нанесения вреда общественному имуществу до убийства.

Напомним, после отставки президента Хосни Мубарака в 2012 году к власти пришел кандидат от радикального движения «Братья-мусульмане» Мухаммед Мурси, однако уже в 2013 году военные во главе с нынешним президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси отстанили Мурси от власти. Все это сопровождалось массовыми демонстрациями и беспорядками. Сам Мурси приговорен к пожизненному заключению.