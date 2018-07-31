В Грузии восстанавливают средневековый храм

В селе Ачи Озургетского муниципалитета (регион Гурия) стартовали работы по восстановлению средневекового храма Святого Георгия.

Об этом сообщает newsgeorgia.ge со ссылкой на Национальное агентство защиты культурного наследия Грузии.

Церковь построена на рубеже 13-14 веков. На одной из ее стен имеется надпись, выполненная шрифтом асомтаврули. Это один из видов грузинской письменности, который был признан ЮНЕСКО образцом нематериального культурного наследия.

Внутри храм расписан многочисленными фресками. Многие из них, по оценке специалистов, представляют иконографическую ценность.

В церкви до сих пор хранится позолоченный серебряный крест времен Царицы Тамары. Реликвию в 20 веке обнаружил известный грузинский археолог и историк Эквтиме Такаишвили.

Инициатором реконструкции и автором проекта выступило Национальное агентство защиты культурного наследия Грузии при финансовой поддержке Фонда защиты и сохранения исторических памятников. Подрядчиком работ является компания «Таотбел».

Вначале территорию храма расчистили, с террасы убрали нанесенную временем землю. Следующим этапом станет укрепление стен храма. У северного и западного фасадов установят монолитные конструкции, которые облицуют камнем.

На ступенях сооружения будет сделан настил из известняка. Из этого же камня выложат дорожку, ведущую от лестниц к самому храму. У лестниц установят металлические перила. Специалисты не исключают, что в ходе работ в проект внесут коррективы.