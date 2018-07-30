В Великобритании на конференции обсудили вопросы преподавания теологических дисциплин

В Даремском университете прошла трехдневная научно-практическая конференция, посвящённая проблемам и новым веяниям в области преподавания теологических дисциплин.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на сайт университета, это ежегодный форум, организуемый факультетом теологии и религии Даремского университета. В нём принимают участие священнослужители, теологи и преподаватели церковных дисциплин в университетах, колледжах, средних учебных заведениях и приходских школах Великобритании.

Тема нынешнего года – «Формирование церкви, вовлечённой в жизнь мира: богословское образование и перспективы развития современных форм ученичества»

Почти все доклады имели пастырскую или педагогико-практическую направленность и носили вводный характер, с одной стороны, освещая в общих чертах проблему, с другой, поднимая вопросы для обсуждения и практических занятий на круглых столах и семинарах.

Одна из самых больших сессий конференции в Дареме была посвящена вопросам изучения и преподавания основ современного естествознания в контексте христианской теологии и этики. Цель этой сессий состояла в осознании наиболее эффективных путей предоставления знаний и выработки позиции по тем или иным проблемам, которые ставят перед современным обществом интенсивно развивающиеся информационные и научные технологии.