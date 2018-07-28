В Израиле полиция штурмует мечеть Аль-Акса, в которой заперлись арабы

В Израиле беспорядки на Храмовой горе обернулись штурмом мечети Аль-Акса / Фото translarium.info

Начальник иерусалимской полиции Йорам Галеви отдал приказ своим сотрудникам войти в мечеть Аль-Акса и освободить ее от забаррикадировавшихся арабов.

Сегодня днем группа мусульман устроила беспорядки около мечети, сообщает JewishNews.

Демонстранты выкрикивали оскорбления в адрес служителей правопорядка, а также бросали в них петарды, камни и бутылки с зажигательной смесью. Для обеспечения порядка верующих и простых жителей были стянуты дополнительные силы полиции.

Несколько десятков арабов заперлась в мечети. Были проигнорированы заявления полиции с призывом немедленно освободить здание. Не мог не воспользоваться такой ситуацией ХАМАС, который весьма оперативно призвал всех арабов на своем сайте «встать на защиту мечети Аль-Акса».

На данный момент известно, что управляющий мечетью Аль-Акса Омара аль-Кисвани заверяет, что арабы не покинут ее пределы.