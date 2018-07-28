Трамп заявил, что введет санкции против Турции за арест американского пастора

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет «значительные санкции» против Турции за содержание под стражей американского пастора Эндрю Брансона.

Об этом сообщает "Благовест-инфо".

«Соединенные Штаты введут большие санкции против Турции за продолжительное содержание под стражей пастора Эндрю Брансона - прекрасного христианина, семьянина и замечательного человека. Он ужасно страдает. Невинный честный человек должен быть немедленно освобожден!» - написал глава государства в Twitter.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что американские власти введут санкции против Турции, если американского пастора Эндрю Брансона не отпустят на свободу.

«США введут серьезные экономические санкции в отношении Турции, если Брансон не будет отпущен на свободу», - сказал Пенс в четверг во время выступления в Вашингтоне на форуме, посвященном религиозным свободам.

«Мы приветствуем его перевод под домашний арест, но этого недостаточно», - сказал вице-президент. «Освободите пастора Брансона сейчас, иначе вы столкнетесь с последствиями», - подчеркнул Пенс.