В Медине загорелся автобус с паломниками
22:50, 27 июля 2018Мир
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В результате инцидента погибли водители обоих транспортных средств / islam-today.ru
В Медине загорелся автобус, перевозивший паломников.
Как сообщают саудовские СМИ, произошло это в результате столкновения его с легковым автомобилем, передает Islam-today.
В результате инцидента погибли водители обоих транспортных средств.
После столкновения автобус и автомобиль загорелись, однако пассажирам автобуса удалось спастись, поскольку двери его автоматически открылись.
По предварительной версии правоохранителей, причиной дорожно-транспортного происшествия могла стать песчаная буря, накрывшая город в эти дни. Природное явление, как отмечается, значительно затрудняло видимость на дороге.
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