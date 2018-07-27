В Медине загорелся автобус с паломниками

В Медине загорелся автобус, перевозивший паломников.

Как сообщают саудовские СМИ, произошло это в результате столкновения его с легковым автомобилем, передает Islam-today.

В результате инцидента погибли водители обоих транспортных средств.

После столкновения автобус и автомобиль загорелись, однако пассажирам автобуса удалось спастись, поскольку двери его автоматически открылись.

По предварительной версии правоохранителей, причиной дорожно-транспортного происшествия могла стать песчаная буря, накрывшая город в эти дни. Природное явление, как отмечается, значительно затрудняло видимость на дороге.