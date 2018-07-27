В Тобольске создали музей о жизни в ссылке императорской семьи

Уже несколько месяцев в Тобольске работает Музей семьи императора Николая II, знакомящий своих гостей с жизнью святой Царской семьи во время ее 8-месячной ссылки в этом сибирском городе.

Экспозиция музея разместилась в мемориальном доме губернатора, где находилась в заточении святая Царская семья во время ссылки в Тобольске перед переездом в Екатеринбург, сообщает сайт журнала "Фома".

Мемориальные интерьеры, сохранившиеся внутренние архитектурные элементы (полы, лестницы, двери, печи), подлинные вещи создают атмосферу присутствия Царственных узников.

В экспозиции раскрываются образы членов Царской семьи, их характеры, увлечения, духовный настрой. В губернаторском доме они провели спокойные месяцы уединенной жизни, наполненные любовью и молитвой, сообщает издание.

Экспозиция широко раскрывает христианский уклад жизни Царской семьи. В большой зале восстановлен иконостас, представлены почитаемые семьей царя Николая II иконы. Святыней музея является мощевик с частичкой мощей святого праведного Серафима Саровского, которого особо почитали члены Императорской семьи.