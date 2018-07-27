Японские власти подтвердили казнь шести членов экстремистской секты «Аум Синрике»

Министр юстиции Японии Ёко Камикава подтвердила казнь шестерых оставшихся приговоренных к смерти бывших руководителей секты «Аум Синрике».

Таким образом, казнили Сатору Хасимото, Тору Тоёда, Кэнъити Хиросэ, Ясуо Хаяси, Масоато Ёкояма и Кадзуаки Окадзаки, передает "Благовест-инфо".

«Многие жизни были прерваны, многие люди получили инвалидность. Страх, страдания и боль пострадавших и родных погибших невообразимы. Мы отдали приказ о приведении в исполнение смертного приговора после тщательного рассмотрения обстоятельств», - добавила Камикава.

Секту «Аум Синрике» («Учение истины Аум») организовал Сёко Асахара (Тидзуо Мацумото) в 1987 году. Ее численность достигала, по разным данным, от 30 до 50 тысяч человек, из них более десяти тысяч - в России.

В 1994 году адепты секты распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, тогда погибли семь человек. В марте 1995-го сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления.

Тогда арестовали около 30 руководителей организации. Тринадцати из них, в том числе Сёко Асахаре, вынесли смертные приговоры, которые до сегодняшнего дня не были приведены в исполнение.

Это объясняется тем, что троим лидерам удалось скрыться, но полиция не теряла надежды их найти, а прокуратура - предъявить обвинения. Было необходимо снять с приговоренных показания по делам трех скрывающихся руководителей. Через 17 лет их арестовали, а в 2015 году объявили последний приговор в отношении руководства секты.

Весной прошлого года приговоренных распределили по разным тюрьмам, что означало подготовку к приведению приговоров в исполнение. Сёко Асахару оставили в Токио, там же его и казнили. В последние годы он страдал деменцией, от него так и не удалось добиться внятных показаний, осужденный отказывался от встреч с семьей и адвокатами.

Первых семерых из 13 бывших руководителей «Аум Синрике» (Сёко Асахару, Киёхидэ Хаякаву, Сэйити Эндо, Томомицу Ниими, Масами Цутию, Томомасу Накагаву и Ёсихиру Иноуэ) казнили 6 июля.