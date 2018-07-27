В годовщину смерти Высоцкого на его могиле совершили литию

В очередную годовщину смерти известного поэта, автора-исполнителя песен, актера театра и кино Владимира Высоцкого (1938-1980), в среду 25 июля, о его упокоении помолились на Ваганьковском кладбище Москвы.

Заупокойную литию у могилы Владимира Высоцкого совершил протоиерей Михаил Ходанов, член Союза писателей, исследователь биографии Высоцкого и исполнитель его песен, сообщает сайт журнала "Фома".

«С недавнего времени в дни памяти Владимира Высоцкого в храме Воскресения Словущего после Литургии совершается панихида, и затем на могиле поэта — лития», - рассказал наместник Высоко-Петровского монастыря отец Петр.

Он отметил, что в своих произведениях Высоцкий «очень часто обращался к духовным темам, широко использовал религиозные мотивы, духовные образы и церковную терминологию».

«Он носил нательный крест, неоднократно посещал Троице-Сергиеву лавру, храмы. Среди книг Высоцкого после его смерти были найдены молитвослов, церковный календарь на 1977 год, Библия издательства Московской Патриархии и два экземпляра Нового Завета», - рассказал игумен Петр (Еремеев).