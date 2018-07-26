В Бельгии трем детям ввели смертельные инъекции по закону об эвтаназии

После введения в 2014 году в Бельгии закона об эвтаназии детей, врачи ввели смертельные инъекции трем детям на протяжении последних двух лет.

Хотя имена и возраст убитых детей хранятся в тайне, известно, что один ребенок был убит смертельной инъекцией в конце 2016 года, а двое других – в 2017 году. Считается, что все дети страдали от рака, сообщает Catholic Herald.

В общем, по сравнению с прошлым годом количество смертных случаев, вызванных эвтаназией, увеличилось на 13%, а по сравнению с 2011 годом – удвоилось.

По словам лорда Карлиля, сопредседателя парламентской группы «Жить и умирать достойно», которая противится эвтаназии, "эвтаназия детей прямо противоречит Европейской конвенции прав человека".

"Ни родители, ни общественная власть не имеют власти отбирать жизнь у ребенка", - считает он.