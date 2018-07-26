В Британии мужчина пытался сжечь древнюю синагогу

В британском графстве Девоншир предъявили обвинения жителю города Эксетер, 51-летнему Тристану Моргану.

Мужчина пытался поджечь старинную синагогу, которую построили в его родном городе более 250 лет назад - в 1764 году, сообщает JewishNews.

В минувшие выходные камеры наблюдения возле синагоги зафиксировали, как Морган облил синагогу зажигательной смесью и пытался поджечь.

Правоохранители рассудили, что действия британца могли привести к человеческим жертвам, потому ему вменили не только поджог, но и то, что он подверг опасности жизни людей. Об обвинениях по поводу разрушения исторического наследия не сообщается, хотя упомянутая синагога - третья в рейтинге самых древних в Британии.