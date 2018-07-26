Власти Австрии хотят запретить ритуальный забой скота

Министр внутренней безопасности Австрии вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, являющийся лидером ультраправой Австрийской партии свободы, призвал запретить в стране ритуальный забой скота, который практикуется мусульманами и иудеями.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Islam-today.

Штрахе напомнил, что в ряде европейских стран, например, в Бельгии и Польше, ритуальный забой скота уже запрещен.

Напомним, что согласно мусульманской и иудейской традиции, животное должно находиться в сознании, когда из него выпускают кровь. Отмечается, что этот метод наиболее гуманен, поскольку в случае, когда забой производит профессионал, в результате резкого падения кровяного давления животное мгновенно теряет сознание, не успев испытать боль.