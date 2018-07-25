Экспертизы подтвердили принадлежность «екатеринбургских останков» царской семье

Комплексные комиссионные молекулярно-генетические экспертизы, которые уже завершились, подтвердили принадлежность «екатеринбургских останков» царю Николаю II, членам его семьи и ближайшему окружению, расстрелянных в 1918 году в Екатеринбурге.

Об этом сказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает сайт журнала "Фома".

По его словам, если в 1990-е годы молекулярно-генетические исследования проводились только по материнской линии, то «современная генетика позволяет проводить анализ по Y-хромосоме, устанавливая биологическое родство по мужской линии нескольких поколений людей».

"Таким образом, комплексные комиссионные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения. При этом 7 из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе - мать, отец, четыре дочери и сын", - заявил эксперт.

Александр Бастрыкин рассказал, что были проведены все возможные сопоставления, причем в разных и независимых друг от друга лабораториях.

"«Екатеринбургские останки», обнаруженные в 1991 году, сравнивались с ДНК-профилем Николая II, выделенного из следов его крови, оставшихся на рубашке, после совершенного на него нападения в Японии. Также генетические профили костных останков сопоставлены с образцами от живущих в настоящее время родственников семьи Романовых как по отцовской, так и по материнской линиям. Поэтому никаких сомнений в принадлежности останков членам царской семьи быть не может", - сказал глава Следственного комитета.

Теперь, по его словам, осталось принять итоговое процессуальное решение, которое станет возможным после завершения двух повторных комиссионных медицинских (антропологических), автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз.

Как пояснил Александр Бастрыкин, в рамках оставшихся экспертиз «ученые изучают и систематизируют порядка 2 тыс. документальных первоисточников, в том числе обнаруженных в 2017–2018 годах в зарубежных архивах и музеях и никем не исследованных».