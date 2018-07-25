В США на аукционе выставили на продажу миниатюрную Библию, которая побывала на Луне

Американский аукционный дом Nate D.Sanders Auctions выставил на продажу миниатюрную Библию, которая побывала на Луне.

Как сообщает Islam-today, копию «Библии короля Якова» 1611 года на Луну доставил экипаж корабля «Аполлон-14», совершивший 5 февраля 1971 года третью высадку на спутник Земли.

По предварительным оценкам экспертов аукционного дом, лот может уйти с молотка минимум за 50 тысяч долларов. Выставленная на продажу Библия являет собой перевод текстов Ветхого и Нового заветов на английский язык, сделанный по инициативе Якова I - первого короля Англии из династии Стюартов. На данный момент в мире сохранилось не более 200 ее экземпляров.