В США на аукционе выставили на продажу миниатюрную Библию, которая побывала на Луне
19:12, 25 июля 2018Мир
45 0
Лунная Библия будет продана с аукциона / islam-today.ru
Американский аукционный дом Nate D.Sanders Auctions выставил на продажу миниатюрную Библию, которая побывала на Луне.
Как сообщает Islam-today, копию «Библии короля Якова» 1611 года на Луну доставил экипаж корабля «Аполлон-14», совершивший 5 февраля 1971 года третью высадку на спутник Земли.
По предварительным оценкам экспертов аукционного дом, лот может уйти с молотка минимум за 50 тысяч долларов. Выставленная на продажу Библия являет собой перевод текстов Ветхого и Нового заветов на английский язык, сделанный по инициативе Якова I - первого короля Англии из династии Стюартов. На данный момент в мире сохранилось не более 200 ее экземпляров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter